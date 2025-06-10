Декілька російських офіцерів і сержантів безслідно зникли в Бердянську — «АНТИСМЕРШ»

Сьогодні інформатори партизанського руху «АНТИСМЕРШ» повідомили, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області триває пошукова операція: пара офіцерів та сержантів із 70-го мотострілецького полку ЗС РФ безвісти зникли.



Відомо, що вони прямували до моря, але так і не дісталися.



Не виключено, що деякі з цих «зниклих» військових просто втекли, аби уникнути участі в бойових діях. Або спрацювали наші партизани і їх «прибрали», йдеться в повідомленні.



На 10 червня 2025 року інформації про конкретний випадок зникнення офіцерів та сержантів у Бердянську у відкритих джерелах та новинах не виявлено. Проте відомо, що у Бердянську фіксуються випадки конфліктів між військовими зі смертельним наслідком.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» повідомляли про інцидент із вбивством російського військовослужбовця підрозділу «Шторм Z» у 2024 році.