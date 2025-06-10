Щонайменше сотню українських випускників вивезено на «університетські зміни» до Росії

Російська влада продовжує політику асиміляції українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Їх вивозять до Росії на так звані «університетські зміни». Про це у Telegram-каналі повідомив Центр національного спротиву.



Окупаційна адміністрація організувала відправлення понад сотні випускників та старшокласників з окупованих шкіл до російських вишів. Там дітям обіцяють пільги, згідно з якими вони можуть вступити до вишу без складання вступних іспитів.



За словами окупантів, темою «університетських змін» стане «Друга світова війна». Проте, зазначається, останні 25 років тематика всіх пропагандистських заходів у Росії залишається незмінною.



«Росія — єдина країна у світі, яка обіцяє населенню в майбутньому повернення до минулого, щоб місцеві не думали про сьогодення», — наголосили в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на захопленому Донбасі мілітиризували понад 10 тисяч дітей.