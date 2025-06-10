РФ активно наступає на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей

Росіяни не контролюють Дніпропетровщину. Фото: DeepState

Російські військові активно наступають від Троїцького та Горіхового (Покровський район Донецької області) у напрямку Новопавлівки (село у Межівському районі, Дніпропетровської області). Про це повідомив співзасновник аналітичного ресурсу «DeepState» Руслан Мікула у прямому ефірі «Суспільне. Студія».



Армія РФ має у планах вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.



«Вже зростає кількість кадрів у соціальних мережах, де противник фіксується по адмінкордону Дніпропетровської та Донецької області, але за нашою інформацією, Сили оборони завдають поразки противнику, коли він здійснює висування, і коли здійснює штурмові дії в цих лісосмугах. Тому поки що говорити, що ворог контролює якусь частину Дніпропетровської області, ми не можемо», — зазначив він.



Нагадаємо, українські військові зазначають, що на рубежах Дніпропетровщини тривають щоденні бої. Підрозділи просунулися на кількох ділянках біля кордону із регіоном.