Україна та Росія провели перший етап обміну важкопораненими та тяжкохворими військовими: серед них є захисники Маріуполя

Звільнені з полону українські військові. Фото: ОПУ

10 червня Україна та Росія провели перший етап обміну важкопораненими та тяжкохворими військовослужбовцями. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, всі вони потребують негайної медичної допомоги.



«Це важливий гуманітарний акт. Вже вдома, в Україні, воїни з різних складових наших Сил оборони та безпеки України: Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту», – розповів президент.



Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що переважна більшість звільнених військових потрапила в полон у перші місяці повномасштабного вторгнення.



У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що серед звільнених є захисники Маріуполя, які провели у полоні понад три роки.



Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити й офіцерів.



Усі звільнені сьогодні військовослужбовці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини звільнених діагностовані гепатит та туберкульоз.



Звільнених із полону доставлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та спрямують на подальше лікування та медичну реабілітацію. Військовослужбовців забезпечать необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у полоні.



«Великий обмін полоненими продовжується. З міркувань безпеки операції точну кількість звільнених людей оголосять після завершення процесу обміну. Найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських бранців», – зазначили у Координаційному штабі.

Нагадаємо, що 9 червня України та Росія провели обмін полоненими солдатами до 25 років.