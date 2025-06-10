РФ атакувала Київ дронами зі шрапнеллю — що це означає для мирних жителів

Київ атакували дронами із шрапнеллю. Фото: ДСНС

Російська армія РФ у ніч на 10 червня масовано атакувала Київ, зокрема було застосовано безпілотників типу «Шахед» зі шрапнеллю (розривний артилерійський снаряд, начинений круглими кулями). Головне завдання цих дронів — завдавати максимальної шкоди та поразки людям. Про це повідомив військовий експерт Іван Тимочко телефоном «Новинам Донбасу».



«Навіть якщо людина не вмирає, це призводить до травм, розривів кісток, органів, жахливих шрамів і так далі. Тому що дуже складно витягнути метал із тіла. Це не гуманне застосування зброї. Це порушення будь-яких конвенцій і свідома російська тактика проти цивільного населення України», — зазначив він.



Експерт попередив, за жодних обставин не можна брати до рук такі «трофеї», це може призвести до страшних наслідків.



Тимочко порекомендував українцям спускатися в укриття під час повітряних тривог, крім того, перебувати на вулиці чи біля вікна під час повітряної тривоги — надто небезпечно.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ у ніч проти 10 червня вдарили по Україні за допомогою 322 засобів повітряного нападу. Основним напрямом удару була українська столиця.