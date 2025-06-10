У поліції показали кадри операції у Торецьку: український спецназ підірвав п'ятиповерхівку з військовими РФ

Підрив будинку з російськими окупантами у Торецьку. Фото: кадр із відео

Батальйон спеціальних операцій «Еней» об'єднаної штурмової бригади «Лють» НПУ минулого року провів спецоперацію у місті Торецьк Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



П'ятиповерховий будинок зайняли російські військові, які взяли під вогневий контроль життєво важливі логістичні шляхи. Завезти провізію та боєкомплект було вкрай проблематично для Сил оборони України.



«Питання потрібно було закрити раз і назавжди. Наші відважні козаки з батальйону спеціальних операцій «Еней» увірвалися до Торецька. Під майстерним вогневим прикриттям вони наче хірурги точно заклали протитанкові міни там, де сховався ворог, і дистанційно підірвали будинок. Бійці батальйону повернулися живими та неушкодженими. Окупанти залишилися в українській землі – назавжди», – розповіли у бригаді.

Нагадаємо, що ЗСУ стабілізували ситуацію у напрямку Яблунівки на Торецькому відрізку фронту.