У Покровському районі поліцейські врятували кількох людей: серед них поранений після атаки дрона РФ

Евакуація тяжкохворого чоловіка з Покровського району. Фото: кадр із відео

З Покровського району екіпаж поліції «Білий янгол» евакуював двох літніх жінок, тяжкохворого чоловіка та пораненого, який вижив після атаки російського дрона. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



Серед евакуйованих – 85-річна жителька села Звірове. Ще в лютому вона змушена була пішки дістатися Покровська, рятуючись від активних бойових дій у своєму селі. Там її прихистили небайдужі люди. Але російські снаряди влучили у будинок, де тимчасово мешкала жінка. За словами поліцейських, вона дивом залишилася живою і вирішила евакуюватися в безпечніше місце.



Ще одного мирного жителя екіпаж доправив до лікарні Добропілля. Чоловіка атакував дрон, коли той їхав у справах. Внаслідок атаки він отримав поранення.



Поліцейські також вивезли тяжкохворого чоловіка, який потребував термінової кваліфікованої медичної допомоги.

Нагадаємо, що за минулий тиждень евакуювали понад 60 людей із Донецької області.