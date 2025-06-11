Росія «шахедами» завдала 17 ударів по Харкову: є загиблі та понад 60 поранених, серед них діти

Наслідки масованої атаки на Харків. Фото: ДСНС

11 червня з 00:31 до 00:40 російські окупанти 17 дронами-камікадзе «Шахед» вдарили по Слобідському та Основ'янському районам Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



Є прямі влучання у багатоповерхові та приватні будинки, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Пошкоджені тролейбуси, контактна мережа, комунальні та виробничі об'єкти. У Слобідському районі у п'ятиповерхівці горіли понад 15 квартир з третього по п'ятий поверх. Також горіли автомобілі. Кілька людей вдалося врятувати з будинків, що загорілися.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що також зафіксували вдучання у тролейбусне депо.



У пресслужбі Харківської обласної прокуратури розповіли, що внаслідок атаки загинули дві людини – 66-річний чоловік та жінка 47 років.



Ще 60 людей, серед яких дев'ять дітей, отримали поранення.



Оновлено 11:55. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох людей, поранених – до 64.

Нагадаємо, що 9 червня армія РФ обстріляла селище Ярова на Донеччині, внаслідок чого виникли масштабні пожежі, є загибла та поранені.