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«Шахеди» вночі атакували підприємство у Краматорську: є поранена

11 червня 2025, 09:12

«Шахеди» вночі атакували підприємство у Краматорську: є поранена

11 червня близько 02:30 два БПЛА «Шахед» атакували місто Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Під ударом опинилося приватне підприємство. Крім того, пошкоджені адміністративна будівля, два вантажні та легковий автомобіль.

Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина. Постраждалого госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.

Нагадаємо, що 9 червня армія РФ обстріляла селище Ярова на Донеччині, внаслідок чого виникли масштабні пожежі, є загибла та поранені.

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