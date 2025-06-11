РФ просунулася в районі чотирьох населених пунктів Донеччини — DeepState

СОУ стримує штурм РФ у Донецькій області. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують наступ на сході України та мають просування в районі чотирьох населених пунктів Донецької області: Яблунівки, Богданівки, Дніпроенергії та Білогорівки. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Просування ЗС РФ у районі Яблунівки.

На Торецькому напрямку ворог намагався захопити Яблунівку, але зіткнувся з активним опором Сил оборони України, які відбили 17 атак на цій ділянці.



На Новопавлівському напрямку російські війська просунулися в районах Богданівки та Дніпроенергії.

Просування ЗС РФ на Новопавлівському напрямку.

Однак українські захисники відбили 35 атак поблизу восьми населених пунктів, включно з Багатирем, Костянтинополем і Комаром.



На Сіверському напрямку, попри частковий успіх РФ біля Білогорівки, українські військові втримали позиції, відбивши 14 атак за добу.

ЗС РФ мала частковий успіх РФ біля Білогорівки.

Підрозділи 127-ї окремої мотострілецької бригади РФ намагалися просунутися до Григорівки та Верхньокам'янського.



Загалом, за даними Генштабу, за останню добу Сили оборони України відбили 220 ворожих атак на різних ділянках фронту.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ просунулася поблизу Яблунівки, Юнаківки та Малинівки.