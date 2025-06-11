Безпілотники вночі атакували один із найбільших порохових заводів у Росії: там виникла пожежа

Пожежа на Тамбовському пороховому заводі. Фото: кадр із відео

Вночі 11 червня БПЛА атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на місцевих жителів.



Внаслідок атаки на території заводу виникла пожежа.



Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Тамбовської області Євген Первишов підтвердив масовану атаку дронів на Котовськ.



«Внаслідок падіння одного зі збитих БПЛА виникло загоряння, яке ліквідували пожежні підрозділи. Постраждалих немає. Ситуація перебуває під контролем», – стверджує він.



У Міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито збила п'ять українських безпілотників над Тамбовською областю.



Основний вид діяльності Тамбовського порохового заводу – виробництво вибухових речовин. Є одним із найбільших у Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Підприємство випускає понад 200 видів продукції, у тому числі піроксилінові порохи для стрілецької зброї, ручних гранат та пострілів гранатометів, артилерійських та мінометних боєприпасів. Входить до складу держкорпорації «Ростех».

Нагадаємо, що у поліції показали кадри операції у місті Торецьк Донецької області. Український спецназ підірвав п'ятиповерхівку з військовими РФ.