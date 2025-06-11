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Операція «Павутина»: у СБУ показали нові кадри хронології підготовки та ударів по стратегічній авіації РФ

11 червня 2025, 10:10

Операція «Павутина»: у СБУ показали нові кадри хронології підготовки та ударів по стратегічній авіації РФ

Спецоперація «Павутина». Фото: кадр із відео Спецоперація «Павутина». Фото: кадр із відео

Служба безпеки України опублікувала нове відео про спецоперацію «Павутина», в результаті якої вдалося уразити 41 військовий літак на чотирьох аеродромах РФ. Про це повідомили у пресслужбі самої СБУ.

На кадрах видно хронологію подій: як саме готували та реалізували одну з наймасштабніших атак у глибокому тилу Росії.

Ця спецоперація стала відповіддю на масовані ракетні обстріли українських міст, лікарень та енергетичної інфраструктури. Задумом керував голова СБУ Василь Малюк за дорученням президента України Володимира Зеленського, а підготовка спецоперації проходила в умовах максимальної секретності.

Так, спочатку СБУ переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – модульні дерев'яні будиночки. Вже на території РФ дрони сховали під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники.

Нагадаємо, що 1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу Росії – «Оленья», «Іваново», «Дягілєво» та «Бєлая», де базувалася стратегічна авіація. Загальні втрати авіації окупантів становлять 41 одиницю, серед яких літаки А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12 та Іл-78 вартістю понад сім мільярдів доларів.

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