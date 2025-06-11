Дрон РФ вдарив по Сумщині — згоріла сільгосптехніка

Горить сільгосптехніка у Сумській області. Фото: ДСНС Сумщини

Уночі 11 червня російські війська завдали удару безпілотником по Лебединській громаді в Сумській області. Про це повідомляє ДСНС Сумщини.







Унаслідок влучання сталося загоряння всередині нежитлового приміщення. Вогонь поширився на сільськогосподарську техніку, що знаходилася всередині.



Пожежу було оперативно ліквідовано рятувальниками. За попередніми даними, постраждалих немає.

За даними Сумської ОВА, протягом доби – з ранку 10 червня до ранку 11 червня 2025 року – російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 32 населених пунктах у 13 територіальних громадах області.