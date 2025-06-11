МіГ-29 ЗСУ знищив пункт управління БПЛА РФ на ТОТ

Український винищувач МіГ-29 знищив пункт управління російськими БПЛА на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомили українські військові льотчики в блозі «Соняшник».
За їхніми даними, зенітний ракетний комплекс «Бук», яким окупанти прикривали операторів БПЛА, не встиг зреагувати на атаку.
«З цього відео можна почати нову лінійку розбирання укріплень росіян — частина бліндажів уже була демонтована разом з окупантами. Чекаємо на продовження», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські винищувачі МіГ-29 завдали високоточних ударів керованими авіабомбами AASM HAMMER по логістичних об'єктах російської армії в Сумській області.
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