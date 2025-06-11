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Війська РФ намагалися прорвати оборону на Сіверському напрямку: ЗСУ знищили переважну частину техніки окупантів

11 червня 2025, 11:52

Війська РФ намагалися прорвати оборону на Сіверському напрямку: ЗСУ знищили переважну частину техніки окупантів

Ситуація на Сіверському напрямі. Фото: карта Генштаб ЗСУ Ситуація на Сіверському напрямі. Фото: карта Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку російські війська із застосуванням бронетехніки та мототехніки намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік сіл Серебрянка та Григорівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

У ході штурму окупанти застосували два танки, три бронемашини, п'ять багі та квадроциклів та 24 мотоцикли. Українські війська знищили та пошкодили переважну частину цієї техніки. Вживаються всі заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили штурм і взяли в полон російських військових на Сіверському напрямку.

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