Російські БПЛА вдарили по селищу під Дружківкою: рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло жінки

Наслідки удару по селищу Райське на Донеччині. Фото: ДСНС

Вночі 11 червня російська армія безпілотниками завдала удару по житловому сектору селища Райське Дружківської громади. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Частково зруйнований приватний будинок. Виникла пожежа зруйнованих будівельних конструкцій.



Внаслідок проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки 1956 року народження.



Бійці ДСНС загасили пожежу на площі 100 квадратних метрів та розібрали три тонни будівельних конструкцій.

Нагадаємо, що 9 червня армія РФ обстріляла селище Ярова на Донеччині, внаслідок чого виникли масштабні пожежі, є загибла та поранені.