РФ кріпить вогні на «Шахеди», імітуючи українську авіацію

Доопрацювання «Шахеда» РФ.

Російські військові почали використовувати нову тактику маскування своїх дронів-камікадзе. Як повідомляють українські військові льотчики, на деякі реактивні «Шахеди» окупанти почали встановлювати аеронавігаційні вогні (БАНО), які зазвичай використовуються на літаках.



«Знаєте, до чого додумалися російські загарбники?! Вони приліпили БАНО на реактивні "Шахеди". Ніч, темрява, звук двигуна і проблискові маячки — це мало збити з пантелику наших бійців. Ефект несподіванки був ключовим розрахунком, проте БПЛА був успішно збитий», - йдеться в публікації.



За словами пілотів, ворог таким чином намагається змусити українську ППО не відкривати вогонь, помилково прийнявши ворожий дрон за власну авіацію. Це — спроба спровокувати «френдлі фаєр».



«Стріляти по "БАНО" — значить ризикувати збити свого», - підкреслюють військові.



До слова, саме з увімкненими БАНО літають українські винищувачі, що робить такі маніпуляції з боку РФ особливо небезпечними.

Нагадаємо, український винищувач МіГ-29 знищив пункт управління російськими БПЛА на тимчасово окупованій території Запорізької області.