В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників — штаб

В Україну повернули тіла 1212 полеглих Захисників. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за результатами проведених репатріаційних заходів.

Серед повернутих «на щиті» Героїв — полеглі в боях на:

Курщині,

Харківщині,

Луганщині,

Донеччині,

Запорізькій області,

Херсонщині.

Повернення тіл стало можливим завдяки спільній роботі Координаційного штабу, Об'єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого ВР з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ДСНС та інших структур сектору безпеки та оборони.



Окрему подяку висловлено Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння.



Військовослужбовці ЗСУ забезпечили перевезення репатрійованих Героїв до державних спеціалізованих закладів та передачу тіл представникам МВС і судово-медичної експертизи. У найкоротші терміни слідчі спільно з експертами встановлять особи загиблих.

У лютому Україні за результатами проведених репатріаційних заходів вдалося повернути тіла 757 загиблих військових. У березні на територію України повернули тіла 909 загиблих українських військових.



10 червня Україна і Росія провели перший етап обміну тяжкопораненими і тяжкохворими військовослужбовцями.