Росіяни налагодили виробництво та збут «солі» для мешканців окупованих міст

Скріншот: «Слідком ЛНР»

З Росії під виглядом гуманітарної допомоги для окупаційних військ на Донбас постачали синтетичні матеріали для виробництва наркотиків. Так звані солі продавали в Ростовській області, на захоплених територіях Донецької та Луганської областей, а також Криму.



Місцеві «силовики» стверджують, що припинили діяльність нарколабораторії у Стаханові (Кадіївка). Також у лабораторії знайшли гранати, пістолет Макарова та патрони. Пізніше виробництво переїхало до підвалу будинку в іншому місті Луганщини — Первомайську. Стверджується, що «правоохоронці ЛНР» закрили її.



Виробництвом займався раніше судимий петербуржець. Інгредієнти доставляли двоє знайомих із Волгоградської області РФ. Чоловіків обіцяють судити.

На Донеччині судитимуть організаторів великого метадонового каналу. Йдеться про двох жителів Слов'янська, які у 2023 році переїхали до Полтави, та їхнього третього знайомого.