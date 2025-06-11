ЗСУ завдали авіаударів по позиціях РФ — опубліковано відео

Авіаудар Повітряних сил ЗСУ по окупантах. Фото: кадр із відео

Українські військові оприлюднили відео точкових ударів по будівлях, у яких перебували російські військові. Про це повідомив Telegram-канал UTAC team.

Авіаудар Повітряних сил ЗСУ по окупантах. Фото: кадр із відео

Зазначається, що по ворогу завдавалися авіаційні удари на різних напрямках фронту. Авіація ЗСУ активно використовує сучасні високоточні боєприпаси, зокрема:

керовані авіаційні бомби GBU-62,

французькі AASM HAMMER 250,

та американські GBU-39.

«Дякуємо екіпажам Повітряних сил за роботу та філігранні влучання! Честь маємо», - йдеться у повідомленні.

Раніше український винищувач МіГ-29 знищив пункт управління російських БПЛА на тимчасово окупованій території Запорізької області.