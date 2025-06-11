ЗСУ завдали авіаударів по позиціях РФ — опубліковано відео

Українські військові оприлюднили відео точкових ударів по будівлях, у яких перебували російські військові. Про це повідомив Telegram-канал UTAC team.
Авіаудар Повітряних сил ЗСУ по окупантах. Фото: кадр із відео
Зазначається, що по ворогу завдавалися авіаційні удари на різних напрямках фронту. Авіація ЗСУ активно використовує сучасні високоточні боєприпаси, зокрема:
«Дякуємо екіпажам Повітряних сил за роботу та філігранні влучання! Честь маємо», - йдеться у повідомленні.
Раніше український винищувач МіГ-29 знищив пункт управління російських БПЛА на тимчасово окупованій території Запорізької області.
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