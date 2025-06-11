ЗСУ просунулися в Донецькій та Луганській областях – ISW

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 9 і 10 червня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися в центрі селища Диліївка та в промисловій зоні на північний захід від міста Торецьк.



Українські сили також нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 червня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на північний схід від села Торське.



Крім того, Сили оборони України нещодавно просунулися в Луганській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 червня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на північ від села Новоєгорівка.

Нагадаємо, що війська РФ намагалися прорвати оборону на Сіверському напрямку, ЗСУ знищили переважну частину техніки окупантів.