РФ вдарила по енергосистемі Херсонщини, є відключення

Ситуація з електропостачанням у Херсонській області залишається складною. Російські війська завдали удару по важливому енергетичному об'єкту. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Енергетики роблять усе можливе для ліквідації наслідків обстрілів і повернення світла в домівки жителів. Усі необхідні служби та міністерства долучилися до розв'язання проблеми.
«Вдячний їм за підтримку!», - зазначив Прокудін.
Водночас він попередив, що зараз неможливо точно спрогнозувати терміни виконання відновлювальних робіт. Жителів регіону просять поставитися з розумінням і підготуватися до можливої тривалої відсутності електропостачання.
Нагадаємо, російські військові знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.
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