РФ вдарила по енергосистемі Херсонщини, є відключення

Ситуація з електропостачанням у Херсонській області залишається складною. Російські війська завдали удару по важливому енергетичному об'єкту. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



Енергетики роблять усе можливе для ліквідації наслідків обстрілів і повернення світла в домівки жителів. Усі необхідні служби та міністерства долучилися до розв'язання проблеми.



«Вдячний їм за підтримку!», - зазначив Прокудін.



Водночас він попередив, що зараз неможливо точно спрогнозувати терміни виконання відновлювальних робіт. Жителів регіону просять поставитися з розумінням і підготуватися до можливої тривалої відсутності електропостачання.

Нагадаємо, російські військові знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.