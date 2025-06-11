Російські війська не прорвалися на кордон Донецької та Дніпропетровської областей – ЗСУ

Ситуація на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Фото: карта DeepState

Російських військ немає у Дніпропетровській області. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, окупантів немає і на адміністративному кордоні Донецької та Дніпропетровської областей.



«Попри певні провокаційні заяви, які робили російські медіа. Попри одне провокаційне відео, яке вони вкидали ще минулого тижня. Новопавлівське та Покровське. Воно насправді було зняте досить далеко на території Донецької області. Станом на цей час, попри всі їхні спроби, вони не дійшли до адміністративного кордону областей. Якщо говорити про спроби дійти до Дніпропетровської області, то це два напрямки – Новопавлівський та Покровський. Намагаються вони активно вийти на адміністративний кордон областей приблизно з кінця квітня», – розповів Трегубов.

Нагадаємо, що 8 червня в Міноборони Росії заявили, що нібито «підрозділи 90-ї танкової дивізії угруповання військ «Центр» ЗС РФ вийшли на західний кордон Донецької області й продовжують розвивати наступ на території Дніпропетровської області». Пізніше в ОСУВ «Хортиця» спростували цю інформацію.