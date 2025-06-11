Окупанти вже двічі змусили Z-військкора публічно вибачатися

Російського воєнного кореспондента Володимира Романова знову змусили просити вибачення за свої пости.



Як відмітив блогер Денис Казанський, торік Романов вже перепрошував перед кадировцями після того, як в одному з відео назвав його бійців «тиктокерами» та звинуватив їх у тому, що вони «ховаються за спинами строковиків». Пізніше, після зустрічі з представниками підрозділу та уточнення інформації, він визнав помилковість своїх слів та перепрошував.







Цього разу йому довелося перепрошувати бійцям з формування «Еспаньола» після публікації, в якій він повідомив, що «ЗСУ знищують російських військових на платформах у Чорному морі, куди їх відправляють на забій». Ці слова викликали невдоволення в учасників формування «Еспаньйолу». Про це написав український блогер Денис Казанський.



У медіапросторі Романов вважається прокремлівським військовим блогером і входить до кола так званих Z-військоров — авторів, які підтримують російську армію.