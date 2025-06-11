В окупованій Луганській області підвищать тарифи на комунальні послуги. Що відомо

З 1 липня знову підвищать тарифи на комунальні послуги в окупованій Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, попри численні обіцянки, росіяни минулого року збільшили місцевим жителям ціни у платіжках на 30%.



«І анонсували поетапне зростання на аналогічний відсоток щороку. На початку 2025 року вони переглянули розмір тарифів на окремі види комунальних послуг, зокрема квартплату. Зараз чергове зростання, яке загарбники називають індексацією», – зазначив Харченко.



У так званому «Уряді ЛНР» заявили, що «у результаті зміни тарифів середнє зростання щомісячного платежу становитиме до 24%, а самі зміни торкнуться тарифів на електропостачання, газопостачання, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, поводження з твердими комунальними відходами».

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині гострий дефіцит кадрів у «державних та муніципальних установах».