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В окупованій Луганській області підвищать тарифи на комунальні послуги. Що відомо

11 червня 2025, 15:53

В окупованій Луганській області підвищать тарифи на комунальні послуги. Що відомо

З 1 липня знову підвищать тарифи на комунальні послуги в окупованій Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

За його словами, попри численні обіцянки, росіяни минулого року збільшили місцевим жителям ціни у платіжках на 30%.

«І анонсували поетапне зростання на аналогічний відсоток щороку. На початку 2025 року вони переглянули розмір тарифів на окремі види комунальних послуг, зокрема квартплату. Зараз чергове зростання, яке загарбники називають індексацією», – зазначив Харченко.

У так званому «Уряді ЛНР» заявили, що «у результаті зміни тарифів середнє зростання щомісячного платежу становитиме до 24%, а самі зміни торкнуться тарифів на електропостачання, газопостачання, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, поводження з твердими комунальними відходами».

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині гострий дефіцит кадрів у «державних та муніципальних установах».

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Олексій Харченко
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Інше
окупація Комунальні послуги Тарифи
@novosti.dn.ua

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