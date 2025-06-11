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Одна вежа зв'язку вистояла після удару «Іскандером» і дронами РФ

11 червня 2025, 15:55

Одна вежа зв'язку вистояла після удару «Іскандером» і дронами РФ

Удар по вежі зв'язку в Чернігівській області. Удар по вежі зв'язку в Чернігівській області.

Російські війська витратили на знищення однієї мобільної вежі в прикордонні Чернігівської області балістичну ракету 9М723 комплексу «Іскандер-М» і чотири ударні БПЛА «Герань-2». Фото наслідків опублікував Telegram-канал «Полковник ГШ».

Удар по вежі зв'язку в Чернігівській області.

На знімках видно, як дрони підлітають до вежі, після чого відбуваються потужні вибухи просто в центрі об'єкта мобільного зв'язку. Один із кадрів фіксує особливо потужний вибух — імовірно, від ракети. Попри шквал атак, вежа встояла.

Удар по вежі зв'язку в Чернігівській області.

Підліт дрона до вежі зв'язку.

«Вежа зв'язку продовжила стояти й таким чином перемогла в протиборстві з нерозумними створіннями», - іронічно зазначили автори каналу.

Атаки на мобільну вежу тривали одна за одною.

З військового погляду, атака такого масштабу на один об'єкт мобільного зв'язку виглядає абсолютно нерентабельною та ірраціональною. Загальна вартість застосованого озброєння - одна ракета «Іскандер-М» (близько $2,5 млн) і чотири дрони «Герань-2» (приблизно $160 000) — могла перевищити $2,6 мільйона. Це в 15-25 разів більше за вартість самої вежі, яка оцінюється в $100 000-170 000.

Результат ударів РФ.

Ба більше, навіть демонстративний удар не досяг мети — вежа вціліла і продовжила функціонувати. Це підкреслює не тільки технічну неефективність атаки, а й стратегічну недалекоглядність російського командування.

Нагадаємо, в ніч на 11 червня росіяни також атакували Харків: 17 дронів-камікадзе «Шахед» були спрямовані по Слобідському та Основ'янському районах міста.

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вежа мобільного зв'язку ракетний удар «Іскандер-М» атака ударних БПЛА «Герань-2»

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