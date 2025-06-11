Добровольців залучать до захисту неба — Кабмін

Кабінет Міністрів України запускає експериментальний проєкт із залучення добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) до системи протиповітряної оборони (ППО).



За участь в операціях із захисту від дронів добровольцям може виплачуватись винагорода — до 100 тисяч гривень на місяць. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.



Згідно з проєктом, до боротьби з російськими безпілотниками можуть бути залучені:



Члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ);

Особи, які не підлягають мобілізації;

Громадяни, які пройшли відповідну підготовку та отримали сертифікат для роботи з БПЛА.



Групи, задіяні у ППО, зможуть:



Виявляти, відстежувати та збивати повітряні загрози;

Використовувати дрони, літальні апарати та особисту зброю;

Отримувати техніку, зброю та боєприпаси від Збройних сил України;

Застосовувати власні транспортні засоби та обладнання.



Підпорядковуватимуться такі групи Силам територіальної оборони та Командуванню Повітряних сил ЗСУ.

Гарантоване грошове забезпечення — до 100 000 гривень щомісяця.



Термін дії проєкту — на період воєнного стану, але не більше двох років.