Добровольців залучать до захисту неба — Кабмін

Кабінет Міністрів України запускає експериментальний проєкт із залучення добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) до системи протиповітряної оборони (ППО).
За участь в операціях із захисту від дронів добровольцям може виплачуватись винагорода — до 100 тисяч гривень на місяць. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
Згідно з проєктом, до боротьби з російськими безпілотниками можуть бути залучені:
Члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ);
Особи, які не підлягають мобілізації;
Громадяни, які пройшли відповідну підготовку та отримали сертифікат для роботи з БПЛА.
Групи, задіяні у ППО, зможуть:
Виявляти, відстежувати та збивати повітряні загрози;
Використовувати дрони, літальні апарати та особисту зброю;
Отримувати техніку, зброю та боєприпаси від Збройних сил України;
Застосовувати власні транспортні засоби та обладнання.
Підпорядковуватимуться такі групи Силам територіальної оборони та Командуванню Повітряних сил ЗСУ.
Гарантоване грошове забезпечення — до 100 000 гривень щомісяця.
Термін дії проєкту — на період воєнного стану, але не більше двох років.