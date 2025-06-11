Безпілотник НАТО проводить розвідку біля берегів Чорного моря

Безпілотник військово-повітряних сил НАТО зафіксовано над південно-західною акваторією Чорного моря.



Над акваторією Чорного моря розпочав розвідувальний політ стратегічний безпілотник НАТО. Про це повідомляє моніторингова група «Кримський вітер».

Джерело: t.me/Crimeanwind

За даними джерела, у повітрі знаходиться стратегічний розвідувальний БПЛА Northrop Grumman RQ-4D Phoenix ВПС НАТО з позивним MAGMA10. Він був зафіксований над територією Болгарії і нині продовжує рух у східному напрямку, перебуваючи над південно-західною частиною Чорного моря.