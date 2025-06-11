В Енгельсі РФ пролунав гучний вибух поблизу нафтобази

В Енгельсі пролунав гучний вибух. Фото: скриншот

У російському місті Енгельс Саратовської області у середу, 11 червня, пролунав гучний вибух. Над містом видніється стовп чорного диму. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.



За словами місцевих жителів, ймовірно, вибух стався на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі, він знаходиться менш ніж за два кілометри від нафтобази «Кристал», де шосту добу триває пожежа.





Крім того, за іншою інформацією, вибух міг статися на підприємстві з виробництва трубопровідної арматури «РусКон-С», яке розташоване за п'ять кілометрів від нафтобази «Кристала».



Місцева влада міста поки що нічого не коментує.



Раніше ми писали, що в ніч проти 6 червня Сили оборони України атакували ключові військові об'єкти РФ, включаючи аеродроми, на яких базується російська авіація, задіяна в ударах по українській території.