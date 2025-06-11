В Енгельсі РФ пролунав гучний вибух поблизу нафтобази

У російському місті Енгельс Саратовської області у середу, 11 червня, пролунав гучний вибух. Над містом видніється стовп чорного диму. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.
За словами місцевих жителів, ймовірно, вибух стався на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі, він знаходиться менш ніж за два кілометри від нафтобази «Кристал», де шосту добу триває пожежа.
Крім того, за іншою інформацією, вибух міг статися на підприємстві з виробництва трубопровідної арматури «РусКон-С», яке розташоване за п'ять кілометрів від нафтобази «Кристала».
Місцева влада міста поки що нічого не коментує.
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