Серія пожеж на аеродромах РФ: нове загоряння у Криму

Супутники зафіксували пожежу на військовому об'єкті у Криму.

На аеродромі «Саки» у Новофедорівці зафіксовано пожежу. Пожежа спостерігається біля злітної смуги та складів.



Про це повідомляє моніторингова група «Кримський вітер» із посиланням на дані супутникової зйомки.



«Та прямо де злітна смуга та склади, координати — 45.325, 33.042», — зазначається у повідомленні.

Причини займання не уточнюються. «Можливо, знову курять, де завгодно. А може, просто влучило чимось», — йдеться у коментарі до інциденту.



Останнім часом подібні випадки на військових летовищах трапляються регулярно. «Аеродроми часто горять останнім часом», — додають у «Кримському вітрі».



Напередодні повідомлялося про пожежу на складі ПММ аеродрому «Кримськ» у Краснодарському краї. Пожежа сталася 8 червня.



А тижнем раніше повідомлялося про два загоряння на аеродромі «Морозовськ» у Ростовській області РФ. Пожежі виникли впритул до важливих об'єктів — склад ПММ та майданчик підготовки літаків.