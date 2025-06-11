Сили оборони вразили низку важливих об`єктів окупантів

Вражена низка важливих об'єктів окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 11 червня українські військовослужбовці атакували низку важливих об'єктів у Російській Федерації. Зокрема, під удар потрапив пороховий завод. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



У відомстві уточнили, що зафіксовано поразку потужностей ФКП «Тамбовський пороховий завод» та горіння на його території. Це один з основних об'єктів військово-промислового комплексу РФ.



«Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин», — йдеться у повідомленні.



Крім того, зафіксовано вибухи в районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії в Курській області та складу аеродрому «Бутурлінівка» у Воронезькій області РФ.



Усі подробиці уточнюються.



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