Росіяни вдарили по Костянтинівці з артилерії: поранено цивільного

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: відкриті джерела

Російська армія у середу, 11 червня, обстріляла Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки поранено одну цивільну людину. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, місто атакували о 10:00 зі ствольної артилерії.



«Внаслідок обстрілу постраждала одна громадянська людина. За наданням медичної допомоги самостійно звернувся до лікарні місцевий мешканець», — зазначив він.



Горбунов уточнив, що також пошкоджені фасади п'яти приватних будинків.



Раніше ми писали, що 11 червня російські окупанти вдруге за тиждень дроном атакували пожежно-рятувальну частину у місті Родинське на Донеччині.