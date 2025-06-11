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Росіяни вдарили по Костянтинівці з артилерії: поранено цивільного

11 червня 2025, 18:28

Росіяни вдарили по Костянтинівці з артилерії: поранено цивільного

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: відкриті джерела Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: відкриті джерела

Російська армія у середу, 11 червня, обстріляла Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки поранено одну цивільну людину. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

 За його словами, місто атакували о 10:00 зі ствольної артилерії.

«Внаслідок обстрілу постраждала одна громадянська людина. За наданням медичної допомоги самостійно звернувся до лікарні місцевий мешканець», — зазначив він.

Горбунов уточнив, що також пошкоджені фасади п'яти приватних будинків.

Раніше ми писали, що 11 червня російські окупанти вдруге за тиждень дроном атакували пожежно-рятувальну частину у місті Родинське на Донеччині.

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