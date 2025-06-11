За допомогу окупантам: адвоката Медведчука та Шарія заочно засуджено на 10 років

Колишнього адвоката Валентина Рибіна заочно засуджено до 10 років позбавлення волі. Його визнано винним у колабораціонізмі на основі доказової бази, зібраної слідчими СБУ.



За повідомленням Служби безпеки України, Рибін, який до повномасштабного вторгнення представляв інтереси Віктора Медведчука та Анатолія Шарія (нещодавно заочно засудженого на 15 років за державну зраду), зараз входить до керівництва окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонщини. Зокрема, він очолює так званий «організаційно-правовий департамент», який координує підривну інформаційну діяльність.

Після початку вторгнення Рибін виїхав за кордон і через Facebook привселюдно закликав українців «скласти зброю». Згодом повернувся на тимчасово окуповану територію Херсонської області, де отримав пропозицію від місцевого колаборанта Володимира Сальдо очолити окупаційний орган, відповідальний за інформаційні диверсії проти України.

Після «призначення» Рибін вступив до партії «Єдина Росія» і від її імені неодноразово закликав жителів регіону підтримувати окупантів.

Суд визнав його винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).



Оскільки Рибін ховається на тимчасово окупованій території, продовжуються заходи щодо його притягнення до відповідальності, йдеться у повідомленні СБУ.