Генерал Драпатий пішов з посади командувача Сухопутних військ

Михайло Драпатий йде з посади Командувача Сухопутних військ. Фото: Фейсбук

Генерал-майор Михайло Драпатий залишає посаду командувача Сухопутних військ, який займав близько пів року. Про це він написав на сторінці у Фейсбук.



«Завершив виконання обов'язків Командувача Сухопутних військ. Пропрацював у Командуванні пів року. Більшу частину часу — паралельно виконуючи обов'язки командувача ОСУВ «Хортиця», тому значну частину процесів координував дистанційно. Іду з посади зі спокійною совістю — і з надією, що все важливе, що ми розпочали, буде продовжено та доведено до кінця», — написав він.



За його словами, командування Сухопутних військ на момент його призначення перебувало у стані управлінської стагнації. Тому він працював над тим, щоб зрушити цю систему.



«За пів року оновив майже половину керівного складу Командування у ключових функціях, від яких залежить якісне формування та розвиток сучасного війська. Залишаю по собі сильну команду — бойову, ініціативну, орієнтовану на результат. Це люди, які не бояться брати відповідальність, ухвалювати рішення, змінювати підходи. Вони здатні продовжити трансформацію, яку ми розпочали», — уточнив генерал-майор.



Які зміни відбулися під час командування Михайла Драпатого:



Мобілізація та ТЦК. Один із найболючіших напрямків. Оновлено понад половину керівного складу територіальних центрів. Усередині Командування — нові відповідальні за персонал та мобілізацію. Паралельно йде пошук нової моделі роботи ТЦК — відкритої, справедливої, без корупційних практик. Прозорість, легітимність, повага до людини — те, що має стати нормою.



Підготовка. Розпочато структурну перебудову системи бойового навчання. Змінено командувач підготовкою та частину керівництва, очищено деякі навчальні центри, оновлено програми. У фокусі — не лише формальна підготовка, а й реальна готовність до першого бою. Додано інструменти психологічної підтримки, запроваджено цифрові рішення управлінням підготовкою, оновлюється матеріальна база у навчальних центрах. Розвивається базова загальновійськова підготовка у бригадах. Робота продовжується.



БПЛА, РЕБ, КІБЕР. В управліннях — нові молоді керівники. Вперше масштабування безпілотних підрозділів відбувається за критерієм ефективності, а чи не лояльності. Нові керівники дали позитивну динаміку. Підрозділи розвиваються системно з урахуванням реальних запитів фронту.



Цифровізація. Паралельно з іншими процесами запущено цифрову трансформацію управління. Впроваджуються бойові та тилові системи.



Раніше ми писали, що Михайло Драпатий подав у відставку через російський удар по навчальному центру, який стався 1 червня.



Крім того, президент України Володимир Зеленський призначив тепер уже екс-командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого командувачем Об'єднаних сил.