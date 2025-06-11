Трамп не досяг результатів у розмові з Путіним щодо України — The New York Post

Путін розповів Трампу, чого Росія хоче і не хоче щодо України.



Президент США Дональд Трамп повідомив в інтерв'ю виданню The New York Post, що російський лідер Володимир Путін у нещодавній телефонній розмові пояснив йому позицію Москви щодо українського врегулювання.



«Він говорив про те, чого хоче, і говорив про те, чого не хоче», — зазначив Трамп, коментуючи розмову, що відбулася.



За словами Трампа, розмова з Путіним пройшла у позитивному ключі, проте конкретних домовленостей досягнуто не було.



Він також додав, що нерідко, коли вдається досягти прогресу у питанні України, «бомблять щось, що бомбити не потрібно», що гальмує переговорний процес.

Розмова між Трампом та Путіним відбулася на початку червня.

Нагадаємо, у травні також проводилася телефонна розмова між лідерами Білого дому та Кремля. Трамп під час цієї телефонної розмови хотів обговорити з Путіним припинення війни в Україні.