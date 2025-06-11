РФ планує захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією — Зеленський

Росія планує захопити Одесу Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва прагне захопити Одесу, а далі вийти до кордону з Молдовою та Румунією. Про це розповів глава держави під час саміту Україна — Південно-Східна Європа, що проходить в Одесі.



Зеленський уточнив, що південно-східна Європа Україна є однією з головних цілей Росії для провокування хаосу.



«І якщо Європа втратить, якщо Європа програє у Молдові цього року, це заохочить Росію втручатися навіть більше у ваші країни, забираючи від вас ваші ресурси, ваш суверенітет і навіть вашу історію. І ось чому підтримка європейської Молдови є надзвичайно важливим завданням для всіх нас. І те саме стосується України», — зазначив президент.



За словами глави держави, Україна має сфокусуватися на трьох речах — на обороні, єдності та розвитку.



«Ви можете бачити, що Путін не хоче завершувати цю війну. Тому він вірить, що поки він може боротися і домінувати над своїми, його союзниками, він залишається політично живим», — резюмував Зеленський.



Президент заявив, що Україна потребує оборонної підтримки, зокрема, систем ППО і дронів. Крім того, проти РФ повинні бути застосовані санкції.





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