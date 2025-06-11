Вучич в Одесі: «Сербія готова відновити українські міста»

Президент Сербії Олександр Вучич уперше від початку російсько-української війни відвідав Україну.



Він прибув до Одеси 11 червня для участі у саміті «Україна — Південно-Східна Європа», йдеться у повідомленні інформаційного агентства УНІАН.



У своїй вступній промові Вучич заявив про готовність Сербії допомогти у відновленні української інфраструктури.



«Ми готові відновити одне-два українські міста чи регіони, щоб чітко продемонструвати українцям підтримку», — наголосив він.



Президент також зазначив, що Бєлград виступає за збереження територіальної цілісності України.

Нагадаємо, президент Сербії Олександр Вучич приїжджав до Москви 9 травня і отримав від Путіна комплект зброї (пістолет-кулемет Шпагіна та штик-ніж з флягою), набір російських вин «Абрау-Дюрсо», годинник «Перемога-80» з обмеженої серії та двотомне видання книги на сербському.