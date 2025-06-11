Близький бій на нулі: піхота Нацгвардії відбила штурм росіян під Торецьком

Бійці 1-го корпусу НГУ «Азов» 11 червня вступили у ближній бій із противником на передовій у Торецька.



Окупанти підійшли впритул до позицій українських військових, що призвело до запеклого бою. Про це повідомила «Луганщина оперативна» у Telegram-каналі.



Під час бою піхотинці 20-ї бригади «Любарт» ліквідували кількох російських солдатів.



«Зав'язався бій, під час якого піхотинці 20-ї бригади "Любарт" ліквідували кількох росіян», — повідомили військові.



До операції приєдналися ударні дрони, які завдали точкових ударів по ворогові. Безпілотники знищили ворожий особовий склад, який намагався сховатися на околицях.



«Вони знищили ворожий особовий склад, який розбігся околицями», — йдеться у повідомленні.