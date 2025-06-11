РФ відправила штурмовиків до адмінкордону Дніпропетровської області — деталі

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що російська армія деякий час тому спробувала відправити штурмовиків до адміністративного кордону Дніпропетровської області.



Як стало відомо, українські військовослужбовці їх ліквідували.



«Росіяни заради інформаційної картинки спробували відправити штурмовиків до адмінмежі Дніпропетровської області, в кілзону. Вони були знищені», — заявив Коваленко.



Раніше ми писали, що російські військові активно наступають від Троїцького та Горіхового (Покровський район Донецької області) у напрямку Новопавлівки (село у Межівському районі Дніпропетровської області).



В армії РФ є в планах вийти на адміністративний кордон Дніпропетровщини.



«Вже зростає кількість кадрів у соціальних мережах, де противник фіксується по адмінкордону Дніпропетровської та Донецької області, але за нашою інформацією, Сили оборони завдають поразки противнику, коли він здійснює висування, і коли здійснює штурмові дії в цих лісосмугах. Тому поки що говорити, що ворог контролює якусь частину Дніпропетровської області, ми не можемо», — зазначив він.