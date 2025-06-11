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«Навчання можуть призвести до наступу» — військовий про ризик атаки з Білорусі

11 червня 2025, 22:33

«Навчання можуть призвести до наступу» — військовий про ризик атаки з Білорусі

Під виглядом літніх навчань у Білорусі Росія може розпочати наступ на одну із північних чи західних областей України. Про це в інтерв'ю каналу Times of Ukraine заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

«Літні навчання Росії в Білорусі можуть перерости у наступ на Київську, Волинську, Житомирську, Рівненську чи Чернігівську область: таку загрозу теж потрібно мати на увазі, хоча вони ще не ухвалили рішення, чи робити цю спробу», — зазначив Жорін.

За його словами, подібний сценарій не виключений і має враховуватися під час планування оборони, незважаючи на те, що остаточного рішення про наступ, за його інформацією, ще не ухвалено.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» публікували прогноз американського Інституту вивчення війни про гіпотетичний наступ РФ з боку Білорусі.

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