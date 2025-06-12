Командир, бізнесмен та бухгалтер вкрали близько мільйона на постачаннях хліба для ЗСУ — ГБР

Організована група збагатилася на постачаннях хліба для армії. У Хмельницькій області викрито злочинну схему.



Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка привласнила державні кошти, призначені для закупівлі хлібобулочних виробів для військових.

За даними слідства, учасники групи завищували обсяги закупівлі хлібобулочних виробів у приватного підприємця. Продукція фактично не постачалася, а надходила виключно «на папері».

Підприємець разом із бухгалтером обчислювали різницю між фактично поставленим товаром та задекларованими обсягами, після чого кошти виводилися з рахунків та розподілялися між учасниками схеми. Загальна сума наданих коштів становить близько 1 мільйона гривень.



Всім трьом інкрімінуються статті «Службове підроблення», «Заволодіння майном, вчинене в умовах військового стану, організованою групою».



Суд обрав заступнику командира батальйону та підприємцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Бухгалтер – під домашнім арештом.



Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині виявлено переплату майже 10 млн грн при закупівлі ліжок для військових.