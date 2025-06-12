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Росія у війні проти України втратила понад мільйон солдатів: дані за кожен рік

12 червня 2025, 09:02

Росія у війні проти України втратила понад мільйон солдатів: дані за кожен рік

Знищена російська техніка Фото: «Гострі картузи» Знищена російська техніка Фото: «Гострі картузи»

З 24 лютого 2022 року по 12 червня 2025 року російська армія у повномасштабній війні проти України втратила 1 000 340 військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

З них понад 628 тисяч – лише за останні півтора року.

За 2022 рік окупанти втратили 106 720 солдатів – у середньому 340 на добу, за 2023-й втратили 253 290 солдатів – у середньому 693 на добу, за 2024-й втратили 430 790 солдатів – у середньому 1177 на добу. У 2025 році станом на 4 червня втрати ЗС РФ вже перевищили 200 000 людей. У середньому цього року росіяни втрачали 1286 військових на добу.

Вперше Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив статистику втрат російських військ 1 березня 2022 року. Тоді було заявлено про 5710 знищених та 200 полонених загарбників.

Серед найрезультативніших днів для Сил оборони України: 28 листопада 2024 року – за добу втрати армії РФ склали 2030 солдатів, 19 грудня 2024 року – 2200 солдатів, 29 грудня 2024 року – 2010 солдатів.

Нагадаємо, що війська РФ намагалися прорвати оборону на Сіверському напрямку, ЗСУ знищили переважну частину техніки окупантів.

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