Краматорськ знову під ударом: три «Герані-2» атакували місто

Під ранок 12 червня Краматорськ зазнав ворожого обстрілу.



Як повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook, атака сталася о 03:05 — російські війська використовували три безпілотники «Герань-2» для удару по промисловій зоні міста.



На місці зафіксовано руйнування та пошкодження. Фахівці продовжують оцінку наслідків атаки.



«Обійшлося без постраждалих, але є руйнування та пошкодження. Встановлюються наслідки чергового терору», — написав Гончаренко.

Нагадаємо, 11 червня близько 02:30 два БПЛА «Шахед» атакували місто Краматорськ Донецької області. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.



