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Дрони вночі вдарили по технопарку в Московській області: його продукція використовується у високотехнологічній зброї РФ

12 червня 2025, 10:01

Дрони вночі вдарили по технопарку в Московській області: його продукція використовується у високотехнологічній зброї РФ

Удар по технопарку «Резоніт» у Московській області. Фото: Генштаб ЗСУ Удар по технопарку «Резоніт» у Московській області. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали удару по важливому об'єкту військово-промислового комплексу РФ – технопарку «Резоніт» у селищі Зубове Московської області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

На території підприємства зафіксували вибухи. Результати вогневої ураження уточнюються.

Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат та виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки.

Нагадаємо, що Росія у війні проти України втратила понад мільйон солдатів.

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