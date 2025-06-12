ЗСУ відбили у російських військ позиції поблизу кордону Луганської та Харківської областей – ISW

Ситуація на кордоні Луганської та Харківської областей. Фото: ISW

Українські війська нещодавно просунулися біля кордону Луганської та Харківської областей. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 10 червня, свідчать про те, що українські війська відбили позиції на північ від села Лозова. За даними аналітиків, це свідчить про те, що росіяни більше не здійснюють повний контроль над районом поблизу Лозової. Це село знаходиться на Харківщині неподалік кордону з Луганською областю.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися у Донецькій та Луганській областях.