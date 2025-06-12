ДБР: силовик із Дніпра видалив дані 350 ухилянтів за гроші

Робота ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ще одному правоохоронцю з Дніпропетровщини у справі про видалення даних про чоловіків, які ухилялися від мобілізації.



За даними слідства, двоє співробітників одного з підрозділів поліції мали доступ до спеціальної бази даних, де зберігалася інформація про розшукуваних ухилянтів. За винагороду від 1 до 2 тисяч доларів США вони видаляли ці дані, допомагаючи людям уникнути відповідальності.



Загалом у такий спосіб із бази зникли відомості більш ніж про 850 осіб. Раніше підозру було оголошено вже колишній співробітниці, яка стерла понад 500 облікових карток жителів області.



Наразі вона перебуває в СІЗО під вартою без можливості внесення застави. Тепер обвинувачення висунуто і її колезі, який, за версією слідства, видалив понад 350 карток.

Раніше інспекторка Львівської митниці на власному автомобілі незаконно вивезла до Польщі чотирьох чоловіків призовного віку. Нагадаємо, понад тисячу ухилянтів притягнули до відповідальності у 2023 році.