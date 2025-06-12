ЗСУ отримали гексакоптер «Волиняка» для ударів по бронетехніці

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних Силах України вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Волиняка», повідомляє пресцентр Міноборони.
«Волиняка» — це бомбардувальний гексакоптер, призначений для знищення широкого спектра ворожих цілей. Перші модифікації цього «бомбера» працюють на фронті з перших місяців повномасштабної війни.
На їхньому рахунку — сотні знищених одиниць ворожої техніки, бліндажів і скупчень живої сили противника. Дрон здатний виконувати бойові завдання за будь-якої погоди, у сутінках і за сильного вітру. Останні версії отримали значно поліпшені характеристики.
Комплекс включає пульт управління, окуляри пілота, ретранслятор і багаторазовий гексакоптер, оснащений шістьма потужними безколекторними двигунами. Літальний апарат спроєктований для перевезення вантажів у складних бойових умовах.
Він діє на тактичній відстані та здатен скидати боєприпаси, достатні для ураження важкоброньованих цілей. Крім того, «Волиняка» може використовуватися для логістики — доставлення необхідного спорядження на позиції.
Раніше ЗСУ отримали новий робот із кулеметом для вогневої підтримки. Також СОУ використали український наземний робот «Лють».
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