Савур-Могила: перший бій та втрати 12 червня 2014-го

Одинадцять років тому, 12 червня 2014 року, відбулася перша битва за стратегічну висоту Савур-Могила між українськими військовими та проросійськими силами.



Цей бій став однією з ключових подій у рамках антитерористичної операції на сході України. Для захоплення висоти українське командування задіяло підрозділи 79-ї окремої аеромобільної бригади та 3-го полку спецпризначення.



Їм протистояв, за даними лідерів сепаратистів, зведений загін батальйону «Схід». Близько 7-ї ранку українські сили вийшли на позиції для наступу. О 8:00 розпочалася артилерійська підготовка.

Однак через незадовільну розвідку точних даних про присутність противника в районі обеліска не було. Колона техніки 79-ї бригади — включаючи першу гаубичну батарею і бійців другого батальйону — спільно з бійцями 3-го полку висунулась до висоти з метою зайняти її. Об 11:00 колона зазнала раптової атаки на відкритій місцевості біля підніжжя монумента.



Протягом чотирьох годин тривало жорстоке зіткнення, проте українським військовим не вдалося опанувати висоту. У ході бою було задіяно два вертольоти, які завдали кількох потужних ударів по позиціях сепаратистів.



За деякими даними, їхні атаки серйозно пошкодили два танки Т-64БВ, які, як стверджується, були вперше доставлені з території Росії для посилення проросійських формувань.



За підсумками бою 23 українські військові отримали поранення, троє загинули. Також у районі бою випадково опинилися мирні жителі — троє цивільних загинули, одного підлітка було поранено та евакуйовано вертольотом разом із військовими до госпіталю. Втрати серед сепаратистів залишаються невідомими.



Після цього командування Збройних сил України ухвалило рішення обходити Савур-Могилу з півночі. Метою було перекриття державного кордону з Росією та припинення неконтрольованого руху людей та техніки.

Протягом липня та серпня українські військові робили ще кілька спроб взяти під контроль висоту Савур-Могила.

Нагадаємо, як раніше повідомляли «Новини Донбасу», російські окупанти у 2022 році встановили пам'ятник «Солдат Перемоги» на кургані Савур-Могила у Шахтарському районі Донецької області.



