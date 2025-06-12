Бої за Багатир: ЗСУ знищують штурмовиків РФ десятками

«Приліт» у Багатирі по окупанту. Фото: кадр із відео

Запеклі бої за село Багатир у Донецькій області тривають. Піхотинці, оператори FPV-дронів, а також «бомбери» Nemesis і Vampire з 36-ї окремої морської бригади ЗСУ щодня знищують російські сили. Відео бойової роботи опублікувала 33-тя окрема механізована бригада.

«Захоплення Багатиря? Не чули. Бійці 33-ї продовжують нищити окупантів у селі, яке стало могилою для десятків російських штурмовиків», — йдеться у повідомленні.

Піхота, оператори FPV-дронів і важких дронів-бомбардувальників щодня працюють над зачисткою населеного пункту. Попри заяву міноборони РФ про нібито взяття Багатиря ще в травні, українські захисники продовжують зустрічати ворога з автоматами й гранатами — просто у підвалах села.



За даними аналітиків, бої за Багатир залишаються запеклими. Станом на 12 червня, згідно з картою DeepState, щонайменше половина населеного пункту залишається під контролем Сил оборони України.

Половина населеного пункту залишається під контролем сил оборони України.

Також наголошується, що на Новопавлівському напрямку за добу Сили оборони України відбили 46 атак противника поблизу 11 населених пунктів, включно з Багатирем.



За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських військ за останню добу склали 1140 осіб. Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року до 12 червня 2025 року Росія втратила вже більш ніж 1 000 340 військовослужбовців.