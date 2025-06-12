На Сумщині РФ застосовує дрони-«ждуни» для полювання на людей і авто

Дрон-«ждун» РФ.

На Сумщині російські окупаційні війська почали застосовувати так звані дрони-«ждуни». Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.



За його інформацією, такі безпілотники зависають поблизу доріг і залишаються нерухомими до моменту, коли в зоні видимості з'являється людина або автомобіль — після чого миттєво завдають удару.



Один із таких дронів був зафіксований у Краснопільському районі. Журналіст підкреслює, що це новий спосіб ведення бойових дій, націлений на залякування і раптове ураження цілей у тилу або під час переміщення цивільного транспорту.

Раніше вночі 11 червня російські війська завдали удару безпілотником по Лебединській громаді в Сумській області. Також окупаційна армія РФ просунулася поблизу Яблунівки та Юнаківки.